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سازمان حفاظت محیطزیست از لکوموتیوران وظیفهشناس سوادکوهی قدردانی کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان حفاظت محیطزیست با صدور بیانیهای، از اقدام آگاهانه و مسئولانه لکوموتیوران یکی از قطارهای عبوری در منطقه سوادکوه که با واکنش بهموقع مانع از برخورد با یک قلاده پلنگ ایرانی شد، قدردانی کرد.
این سازمان با ارزشمند خواندن این اقدام، آن را نشاندهنده تعهد به حفاظت از حیاتوحش در شبکه ریلی کشور دانست و تأکید کرد که نجات این گونه در معرض تهدید، الگویی برای همافزایی میان توسعه زیرساختها و صیانت از سرمایههای طبیعی است.
در پایان، مسئولان محیطزیست ضمن تأکید بر لزوم تداوم همکاریها برای تقویت ملاحظات زیستمحیطی در کریدورهای حملونقل کشور، ابراز امیدواری کردند؛ این قبیل اقدامات، موجب افزایش مشارکت عمومی در حفاظت از تنوع زیستی ایران شود.