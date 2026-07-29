به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عباس مطاف اظهار داشت: آثار ارسالی از استان بوشهر در بخش‌های مختلف از جمله عروسک، نوشت‌افزار، هدایای فرهنگی، تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی و سایر محصولات فرهنگی خلاقانه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند این استان در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق است.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی فیروزه از مهم‌ترین رویداد‌های کشور در زمینه حمایت از کالا‌های فرهنگی به شمار می‌رود، بیان کرد: این جشنواره بستر مناسبی برای معرفی ایده‌های نو، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه اقتصاد فرهنگ و تقویت صنایع خلاق فراهم کرده‌است.

مطاف ادامه داد: حضور گسترده فعالان فرهنگی و تولیدکنندگان بوشهری در این رویداد، نویدبخش آینده‌ای روشن برای تولیدات فرهنگی استان بوشهر است و استقبال گسترده از این دوره نشان می‌دهد بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بویژه هوش مصنوعی، در کنار توجه به هویت ایرانی و بومی، به یکی از رویکرد‌های اصلی فعالان فرهنگی بوشهر تبدیل شده‌است.