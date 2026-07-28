رئیس پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله گفت: آشنایی مهندسان با ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰، نقش مهمی در ارتقای ایمنی سازه‌ها، کاهش خسارات ناشی از زلزله و افزایش تاب‌آوری شهر‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دکتر محمدقاسم وتر در حاشیه سمینار تخصصی دو روزه تشریح ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ در رامسر گفت: استاندارد ۲۸۰۰ مهم‌ترین مرجع فنی کشور در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها به شمار می‌رود و آشنایی جامعه مهندسی با آخرین تغییرات آن، کیفیت طراحی و اجرای سازه‌ها را ارتقا می‌دهد.

وی افزود: این سمینار با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و کانون مهندسان شهرستان رامسر، با هدف انتقال تازه‌ترین یافته‌های علمی، تشریح تغییرات ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ و ارتقای دانش تخصصی مهندسان عمران و معماری برگزار شد.

رئیس پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله گفت: در این دوره تخصصی، آخرین مباحث مهندسی زلزله، تغییرات اساسی ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰، الزامات طراحی سازه و نکات اجرایی برای شرکت‌کنندگان تشریح شد.

وی افزود: دکتر کامبد امینی‌حسینی، رئیس پژوهشکده مهندسی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و رئیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت ریسک یونسکو، آخرین مباحث مرتبط با مهندسی زلزله و تغییرات اساسی این استاندارد را ارائه کرد.

وتر ادامه داد: همچنین دکتر مهدی زارع، رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله، تازه‌ترین یافته‌های علمی در حوزه مخاطرات لرزه‌ای را تشریح و بر ضرورت بهره‌گیری از دانش روز و رعایت دقیق ضوابط فنی برای کاهش خطرپذیری ساختمان‌ها تأکید کرد.

رئیس پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله گفت: استمرار برگزاری چنین دوره‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت استادان برجسته کشور، نقش مهمی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، افزایش ایمنی ساختمان‌ها و کاهش خسارات ناشی از زلزله خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه آموزش‌های تخصصی و اجرای دقیق ضوابط فنی، زمینه افزایش تاب‌آوری سازه‌ها و ایمنی شهر‌ها در برابر زلزله بیش از پیش فراهم شود.