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رئیس بیمارستان قلب افشار یزد از نجات جان بیمار مبتلا به نارسایی پیشرفته قلب برای نخستین بار در بیمارستان قلب افشار یزد خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حقانینژاد از راهاندازی موفق دستگاه ECMO-VA (اکسیژناسیون غشایی خارجبدنی وریدی-شریانی) برای نخستین بار در این مرکز درمانی خبر داد و گفت: این فناوری پیشرفته در درمان یک بیمار مبتلا به نارسایی پیشرفته قلبی با موفقیت به کار گرفته شد.
با بیان اینکه این اقدام، نقطه عطفی در توسعه خدمات فوقتخصصی قلب و عروق در استان یزد به شمار میرود، اظهار داشت: اجرای موفق این روش درمانی با همکاری و هماهنگی تیم چندتخصصی شامل جراح قلب، متخصص بیهوشی، پزشک مراقبتهای ویژه، پرفیوژنیست و کادر مجرب پرستاری انجام شد.
وی افزود: دستگاه ECMO-VA (اکسیژناسیون غشایی خارجبدنی وریدی-شریانی) یکی از پیشرفتهترین روشهای حمایت موقت قلب و ریه است که در بیماران مبتلا به شوک قلبی و نارسایی شدید قلبی که به درمانهای متداول پاسخ نمیدهند، با حفظ گردش خون و اکسیژنرسانی به اندامهای حیاتی، فرصت ارزشمندی برای ادامه روند درمان و افزایش شانس بقاء فراهم میکند.
رئیس بیمارستان افشار یزد، راهاندازی این خدمت را گامی مهم در ارتقای توان درمانی این مرکز عنوان کرد و تصریح کرد: با بهرهگیری از این فناوری، امکان ارائه خدمات پیشرفتهتر و نجاتبخش به بیماران قلبی استان و حتی بیماران ارجاعی از استانهای همجوار فراهم شده است.
حقانینژاد در پایان با قدردانی از تلاش اعضای تیم درمان، ابراز امیدواری کرد با حمایت خیران سلامت، تجهیزات و ملزومات مصرفی این دستگاه تأمین شود تا امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از بیماران از این خدمت فوقتخصصی و حیاتی فراهم شود.