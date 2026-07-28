به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حقانی‌نژاد از راه‌اندازی موفق دستگاه ECMO-VA (اکسیژناسیون غشایی خارج‌بدنی وریدی-شریانی) برای نخستین بار در این مرکز درمانی خبر داد و گفت: این فناوری پیشرفته در درمان یک بیمار مبتلا به نارسایی پیشرفته قلبی با موفقیت به کار گرفته شد.

با بیان اینکه این اقدام، نقطه عطفی در توسعه خدمات فوق‌تخصصی قلب و عروق در استان یزد به شمار می‌رود، اظهار داشت: اجرای موفق این روش درمانی با همکاری و هماهنگی تیم چندتخصصی شامل جراح قلب، متخصص بیهوشی، پزشک مراقبت‌های ویژه، پرفیوژنیست و کادر مجرب پرستاری انجام شد.

وی افزود: دستگاه ECMO-VA (اکسیژناسیون غشایی خارج‌بدنی وریدی-شریانی) یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های حمایت موقت قلب و ریه است که در بیماران مبتلا به شوک قلبی و نارسایی شدید قلبی که به درمان‌های متداول پاسخ نمی‌دهند، با حفظ گردش خون و اکسیژن‌رسانی به اندام‌های حیاتی، فرصت ارزشمندی برای ادامه روند درمان و افزایش شانس بقاء فراهم می‌کند.

رئیس بیمارستان افشار یزد، راه‌اندازی این خدمت را گامی مهم در ارتقای توان درمانی این مرکز عنوان کرد و تصریح کرد: با بهره‌گیری از این فناوری، امکان ارائه خدمات پیشرفته‌تر و نجات‌بخش به بیماران قلبی استان و حتی بیماران ارجاعی از استان‌های همجوار فراهم شده است.

حقانی‌نژاد در پایان با قدردانی از تلاش اعضای تیم درمان، ابراز امیدواری کرد با حمایت خیران سلامت، تجهیزات و ملزومات مصرفی این دستگاه تأمین شود تا امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از بیماران از این خدمت فوق‌تخصصی و حیاتی فراهم شود.