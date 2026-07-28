به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،موکب سیدالساجدین شهر سیدان به مدت ۱۰ شبانه روز در کربلای معلی به زائران حسینی خدمت می‌کند.

این موکب در ایام اربعین حسینی با خدماتی، چون اسکان، صبحانه، نهار و شام و توزیع انواع نوشیدنی‌ها در طول شبانه روز به زائران حسینی خدمت رسانی می‌کند.

امسال از بخش سیدان استان فارس دو موکب عازم کربلای معلی شدند، موکب سید الساجدین سیدان در کربلای معلی مستقر است و موکب انصار المهدی ایل خمسه در بین راه نجف اشرف به کربلای معلی به زئران حسینی خدمت رسانی می‌کند.