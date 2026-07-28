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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از تصویب پیگیری واردات کالاهای کمیاب و گرانقیمت از منطقه آزاد اروند با هدف تنظیم بازار و تعدیل قیمتها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی در نشست ستاد تنظیم بازار که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای کنترل قیمتها و تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: بسیاری از کالاهای کمیاب و گرانقیمت را میتوان با دستور استاندار از منطقه آزاد اروند وارد استان کرد و این موضوع در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده است و باید با جدیت پیگیری شود تا زمینه تعدیل قیمتها در بازار فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای رونق اقتصادی افزود: با دستور استاندار، امکان بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد اروند برای واردات کالاهای کمیاب و همچنین اقلامی که با افزایش غیرمتعارف قیمت مواجه هستند، فراهم شده است؛ ظرفیتی که میتواند در شرایط حساس، به تنظیم بهتر بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم کمک کند.
کاظم نسب الباجی ادامه داد: موضوع واردات کالا از منطقه آزاد اروند در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده و با جدیت دنبال خواهد شد تا آثار آن در کاهش التهاب بازار و بهبود دسترسی مردم به اقلام مورد نیاز نمایان شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ساماندهی انبارهای کالا تأکید و تصریح کرد: نظارت دقیق بر انبارهای استان و شفافسازی موجودی انبارها از اولویتهای اصلی مجموعه اقتصادی است و باید سازوکارهای نظارتی با انسجام بیشتری عمل کنند تا هرگونه ابهام در وضعیت ذخایر و موجودی کالاها برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به تأمین کالاهای مورد نیاز طرح کالابرگ افزود: در این زمینه، مکاتبات لازم با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای استاندار خوزستان انجام شده است تا روند بهرهمندی مردم از این طرح تسهیل شود و خانوارها بتوانند با سهولت بیشتری از ظرفیتهای حمایتی استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق روستایی گفت: برای کاهش تردد غیرضروری روستاییان به شهرها و تسهیل دسترسی آنان به مایحتاج عمومی، تعاونیهای روستایی باید فعالتر شوند و مراکز عرضه و توزیع کالا در این مناطق ایجاد و تقویت شود.
کاظمنسب الباجی در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین ملزومات حوزه رسانه بیان کرد: موضوع تأمین کاغذ مورد نیاز روزنامهها و جراید استان نیز در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای رفع موانع موجود در حال پیگیری است.
وی همچنین از تشکیل کارگروهی ویژه در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این کارگروه بهصورت تخصصی، رصد و شناسایی کالاهای کمیاب و گرانقیمت را در سطح استان و کشور دنبال خواهد کرد تا با شناسایی بهموقع نیازها و اتخاذ تصمیمهای مناسب، زمینه تأمین کالا و کاهش فشار بر بازار فراهم شود.