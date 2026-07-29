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کارشناس سلامت کودکان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: هرگز کودکان را در خودرو تنها نگذارید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فاطمه احمدزاده، با تأکید بر آسیبپذیری شدید کودکان در برابر گرما اظهار داشت: بدن کودکان ۳ تا ۵ برابر سریعتر از بزرگسالان گرم میشود.
وی گفت: فضای داخلی خودروی بسته نیز مانند یک گلخانه عمل کرده و دمای آن در کمتر از ۱۰ دقیقه به سطح مرگباری میرسد؛ بنابراین حتی پایین کشیدن شیشه خودرو یا روشن بودن کوتاهمدت کولر نیز امنیت کودک را تأمین نمیکند.
احمدزاده با اشاره به اینکه غفلتهای چنددقیقهای میتواند به آسیب مغزی یا ایست قلبی کودک منجر شود، توصیههای حیاتی زیر را به والدین ارائه کرد: هرگز و تحت هیچ شرایطی، کودک را حتی برای یک دقیقه در خودرو تنها نگذارید، همواره پیش از ترک و قفل کردن خودرو، صندلی عقب را چک کنید، درهای خودروی پارک شده در منزل را قفل نگه دارید تا کودکان برای بازی وارد آن نشوند و در صورت مشاهده کودکی تنها و بیحال در خودرو، فوراً با اورژانس (۱۱۵) یا پلیس تماس بگیرید.