مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از جمع‌آوری ۲۸۴ برق غیرمجاز در پانزدهمین مانور سراسری طرح مهتاب در استان تهران خبر داد و گفت: با اجرای این مانور، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی احصا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، محمود محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده در پانزدهمین مانور سراسری طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در استان تهران که به میزبانی منطقه برق خاوران برگزار شد، گفت: در این مانور، ۲۸۴ برق غیرمجاز و بیش از ۱۳۱۰ متر کابل غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران جمع‌آوری شد.

وی از تعویض ۲۱۵ کنتور معیوب در جریان اجرای این مانور خبر داد و افزود: نصب ۱۸۰ کنتور، ۸۰ شمارشگر و ۱۲۵ فیوز محدودکننده از دیگر اقدامات انجام شده در این مانور بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: در این مانور که با حضور ۵۲ اکیپ عملیاتی اجرا شد، ۴۵ مرکز فرهنگی مورد بازدید قرار گرفت.

محمودی گفت: با اجرای این مانور، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی احصا شد.