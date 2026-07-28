استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تحول در رویکرد سازمان همیاری شهرداری‌های استان، گفت: سازمان همیاری یک مجموعه اقتصادی است و باید با مدیریتی پویا، چابک، شفاف و درآمدزا، نقش مؤثری در توسعه استان، حمایت از شهرداری‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی روز سه شنبه در جلسه هیات امنای سازمان همیاری شهرداری‌های استان با بیان اینکه ظرفیت‌های این سازمان بسیار فراتر از وضعیت کنونی است، افزود: با نام و ظرفیت سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان‌غربی می‌توان پروژه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت و زمینه توسعه استان را فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به دارایی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند سازمان همیاری، خاطرنشان کرد: این مجموعه از املاک و امکانات کم‌نظیری از جمله هتل و اراضی ارزشمند در بهترین نقاط شهر ارومیه برخوردار است که باید با مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری اصولی، به منابع پایدار درآمدی تبدیل شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی به برخی از نابسامانی‌های گذشته در حوزه توسعه شهری نیز اشاره کرد و افزود: وظیفه داریم با برنامه‌ریزی علمی، مدیریت منسجم و رعایت اصول شهرسازی، این روند را اصلاح کرده و مسیر توسعه شهری را به ریل صحیح بازگردانیم.

رحمانی با تاکید بر توجه به سرمایه انسانی سازمان، اضافه کرد: پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان و رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان باید در اولویت مدیریت سازمان باشد.

وی با تاکید بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازمان همیاری، افزود: این سازمان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، نسبت به تاسیس و توسعه شرکت‌های مالی، معدنی، سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های اقتصادی اقدام کند تا ضمن ایجاد درآمدهای پایدار، نقش مؤثرتری در پشتیبانی از شهرداری‌های استان ایفا کند.