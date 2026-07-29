به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عباس اسدروز در ادامه برنامه‌های نظارتی و راهبری خود، از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی، عملیاتی و توسعه‌ای پایانه نفتی خارگ بازدید و روند اجرای طرح‌های کلیدی، میزان پیشرفت عملیات، چالش‌های اجرایی و برنامه‌های پیش‌رو را از نزدیک ارزیابی کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی پایانه نفتی خارگ به‌عنوان مهم‌ترین پایانه صادرات نفت خام کشور، اظهار داشت: اقتدار صادرات نفت ایران بر استحکام زیرساخت‌های عملیاتی آن استوار است؛ از این‌رو توسعه، نوسازی و نگهداشت تأسیسات راهبردی با نگاهی آینده‌نگر و برنامه‌ریزی دقیق، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

اسدروز با تأکید بر اینکه طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی پایانه نفتی خارگ با سرعت و انسجام در حال اجراست، افزود: هدف از اجرای این طرح‌ها، ارتقای سطح ایمنی، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، تقویت آمادگی عملیاتی و تضمین تداوم پایدار صادرات نفت کشور است؛ مسیری که با اتکا به توان متخصصان داخلی و مدیریت جهادی با قدرت دنبال می‌شود.

وی چابکی سازمانی را یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت در شرایط متغیر صنعت نفت خواند و بیان کرد: سازمانی موفق است که با تصمیم‌گیری بهنگام، هماهنگی مؤثر میان بخش‌های مختلف، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سرمایه انسانی و حذف فرآیند‌های غیرضروری، پاسخگوی نیاز‌های امروز و آینده صنعت باشد. این رویکرد، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق اهداف کلان شرکت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از روند اجرای طرح راهبردی نصب سامانه اعلان و اطفای حریق مخازن ذخیره‌سازی نفت نیز بازدید کرد و این طرح را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ارتقای ایمنی در پایانه‌های نفتی کشور برشمرد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح گامی بلند در صیانت از سرمایه‌های ملی، ارتقای ایمنی تأسیسات، کاهش ریسک‌های عملیاتی و افزایش آمادگی برای مدیریت شرایط اضطراری است و نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی صادرات نفت ایران ایفا خواهد کرد.

اسدروز همچنین با حضور در محل اجرای طرح تعمیرات اساسی و نوسازی مخازن ذخیره‌سازی نفت، این طرح را از ارکان اصلی پایداری عملیات صادرات نفت کشور دانست و گفت: نوسازی مخازن ذخیره‌سازی، افزون بر افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات و حفظ ظرفیت راهبردی ذخیره‌سازی، موجب افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش ریسک‌های عملیاتی و استمرار صادرات ایمن، پایدار و بدون وقفه نفت ایران خواهد شد.