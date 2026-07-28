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مدیرکل امور آموزش و همکاریهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور، هشدار داد: تشخیص هویت نهایی پیکرها تنها در گرو مستندسازی دقیق صحنه، ثبت اصولی محل کشف، عکسبرداری علمی و حفظ زنجیره انتقال اطلاعات توسط تیمهای امدادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل امور آموزش و همکاریهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: هرچند تشخیص هویت نهایی اجساد از وظایف پزشکی قانونی است، اما انجام دقیق این امر منوط به مستندسازی، ثبت اصولی محل کشف جسد و حفظ زنجیره انتقال اطلاعات توسط تیمهای امدادی است.
بهزاد ولی زاده در کارگاه آموزشی مدیریت کرامتآمیز اجساد در مواقع اضطراری و بلایا برای امدادگران هلال احمر که صبح امروز سهشنبه ششم مرداد ماه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت اقدامات اولیه در صحنه بروز حوادث و بلایای طبیعی گفت: از آنجا که امدادگران هلال احمر در خط مقدم جستوجو و جمعآوری اجساد قرار دارند، هر گونه اقدام اصولی و درست آنان در صحنه حادثه به افزایش دقت در تشخیص هویت نهایی کمک قابل توجهی میکند.
وی با اشاره به اینکه جستوجوی صحیح باید توأم با مستندسازی دقیق باشد، افزود: عکسبرداری علمی از صحنه، ثبت درست محل کشف جسد، نحوه قرارگیری پیکر و انتقال دقیق متعلقات شخصی با حفظ زنجیره انتقال اطلاعات، نقش تعیینکنندهای در تشخیص هویت دقیق و تسریع در پاسخدهی خواهد داشت.
مدیرکل امور آموزش سازمان هدف نهایی این فرایند را تشخیص هویت و تحویل کرامتآمیز اجساد به اولیای دم عنوان کرد و اظهار داشت: مدیریت صحیح اجساد در بلایا، زنجیرهای پیوسته است که از فاز بازیابی و جمعآوری در صحنه آغاز شده و تا انتقال و تشخیص هویت دقیق و در نهایت تحویل کرامتآمیز اجساد به اولیای دم و بستگان ادامه مییابد.
گفتنی است در این کارگاه آموزشی دو روزه که با مشارکت سازمان پزشکی قانونی کشور، نمایندگی صلیب سرخ در ایران و جمعیت هلال احمر ایران و با حضور روسای ادارات فرماندهی عملیات هلال احمر از سراسر کشور برگزار شد، مباحثی همچون روند صحیح جمعآوری اجساد در فاز بازیابی، نحوه عکسبرداری و مستندسازی علمی مدارک در صحنه و ثبت و تکمیل فرمهای مخصوص و همچنین رعایت زنجیره انتقال اطلاعات به صورت تئوری و عملی به شرکتکنندگان آموزش داده شد.
از سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر بهزاد ولیزاده مدیرکل امور آموزش و همکاریهای علمی و جابر قره داغی عضو هیات علمی به عنوان مدرس حضور داشتند.