به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری برنامه‌های گرامیداشت روز خبرنگار در سراسر استان از ۱۷ تا ۲۵ مرداد خبر داد و گفت: حدود ۸۰۰ خبرنگار فعال مازندران در این برنامه‌ها مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

محمدی با تبریک پیشاپیش روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه افزود: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مناسبت، جلسات متعددی در سطح استان برگزار شده و برنامه‌های متنوعی برای تکریم اصحاب رسانه پیش‌بینی شده است.

وی گفت: همایش متمرکز استانی روز خبرنگار ۱۷ مرداد در ساری برگزار می‌شود و یک همایش منطقه‌ای نیز ۱۸ مرداد در غرب مازندران برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: فرمانداری‌های استان برنامه‌های خود را برای گرامیداشت هفته خبرنگار ارائه کرده‌اند و بر اساس جدول زمان‌بندی، مراسم‌های تجلیل با همکاری فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی در تمامی شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

محمدی با اشاره به جایگاه خبرنگاران در جامعه گفت: خبرنگاران در طول سال با وجود دشواری‌های فراوان، فشار‌های کاری و گاه مشکلات حقوقی، رسالت مهم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را انجام می‌دهند.

وی افزود: از مسئولان استان درخواست شده است در هفته خبرنگار، علاوه بر برگزاری نشست‌های خبری، تمرکز اصلی بر تکریم، قدردانی و توجه به جایگاه اصحاب رسانه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه حدود ۸۰۰ خبرنگار در استان فعالیت دارند، گفت: این آمار بر اساس اطلاعات خانه مطبوعات، بسیج رسانه و خبرنگاران صداوسیما استخراج شده و به فرمانداران تأکید شده است خبرنگاران بر اساس فهرست‌های رسمی شناسایی و برای تجلیل معرفی شوند.

محمدی افزود: با تأکید استاندار مازندران، تمامی فرمانداری‌های استان برای اجرای شایسته برنامه‌های هفته خبرنگار پای کار هستند تا از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند جامعه رسانه‌ای استان قدردانی شود.