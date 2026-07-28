مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی از توزیع یک‌هزار و ۶۰۰ تن نهاده دامی میان دامداران عشایری استان در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این نهاده‌ها با هدف حمایت از تولید و پایداری دامداری عشایری در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمال امین عشایری افزود: تامین و توزیع نهاده‌های دامی از طریق شبکه تعاونی‌های عشایری استان انجام شده و حمایت از جامعه عشایری همچنان با جدیت ادامه دارد.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته نیز در مجموع ۱۸ هزار تن نهاده دامی میان عشایر آذربایجان‌غربی توزیع شد، ادامه داد: این روند با هدف پشتیبانی از تولید، کاهش هزینه‌های دامداران و حفظ پایداری فعالیت‌های دامداری عشایری ادامه دارد.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش مهم عشایر در تولید محصولات دامی استان گفت: عشایر سهم قابل توجهی در تامین گوشت قرمز و فرآورده‌های لبنی مورد نیاز بازار دارند و تامین به‌موقع نهاده‌های دامی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت معیشت این قشر مولد کمک کند.