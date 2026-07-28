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پرسنل شهرداری یزد با حضور در شهرهای شباب و مهران استان ایلام، فعالیتهای فرهنگی، خدمات شهری و پشتیبانی خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری یزد: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، پرسنل شهرداری یزد با حضور در شهرهای شباب و مهران استان ایلام، فعالیتهای فرهنگی، خدمات شهری و پشتیبانی خود را آغاز کردند.
این حضور با هدف خدمترسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، فراهمسازی بستر مناسب برای میزبانی از عاشقان حسینی و مشارکت در خدمت به بزرگترین اجتماع معنوی جهان انجام شده است.