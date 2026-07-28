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معاون استاندار اصفهان با اشاره به ثبتنام ۱۸۳ هزار نفر از مردم استان در سامانه سماح، از آمادگی کامل کمیتههای ۱۵گانه برای ارائه خدمات به زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر صالحی در حاشیه ششمین جلسه ستاد اربعین استان اصفهان که با حضور استاندار و اعضای کمیتههای ۱۵گانه برگزار شد، گفت: در این جلسه آخرین وضعیت و اقدامات کمیتهها مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت وجود موانع یا مشکلات، تصمیمات لازم برای رفع آنها اتخاذ شود.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اطمینانبخشی درباره اتخاذ تمامی تمهیدات لازم جهت برگزاری بدون دغدغه سفر زائران، به گزارش کمیتههای مختلف اشاره کرد و گفت: در کمیته بهداشت و درمان و بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی، پیشبینیهای لازم در مبدأ و طول مسیر انجام شده و تمامی مراکز درمانی شهرستانهای استان آماده ارائه خدمات هستند.
صالحی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش جمعیت هلالاحمر، بیش از ۶۰ موکب تحت پوشش خدماترسانی این نهاد قرار دارند و درمانگاه «نبا» نیز توسط هلالاحمر در نجف اشرف دایر و آماده ارائه خدمات پزشکی به زائران است.