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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: در راستای اجرای طرح مهتاب تاکنون تعداد ۵۹۹۶ مورد جمع آوری برق غیر مجاز انجام شده است همچنین تعداد ۴۰۰ مورد دستکاری کنتور و تخلفات اندازهگیری انرژی نیز کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،طاهر کیامهر با اشاره به اجرای طرح مهتاب در استان افزود: در مجموع ۳۹ مگا وات کاهش بار در نتیجه اقدامات طرح مهتاب اتفاق افتاده که در صورت عدم اجرای طرح مهتاب این بار اضافی به شبکه تحمیل و خاموشی افزایش مییافت.
وی با اشاره به اثرگذاری اجرای طرح مهتاب در میزان خاموشیها، یادآور شد: با اجرای طرحهای مدیریت بار و طرح مهتاب میزان خاموشیها بصورت کلی در سراسر کشور کاهش یافته و در استان نیز به تبعیت از الگوی کشوری، میزان خاموشی مشترکین خانگی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
کیامهر اظهار کرد: کاهش تلفات و رسیدن به ۵ درصد کاهش بار نسبت به سال گذشته با اجرای طرحهای مقابله با برقهای غیر مجاز و ماینر و تعویض کنتورهای معیوب در استان دنبال میشود.
وی با اشاره به همکاری نهادها در اجرای طرح مهتاب نیز گفت: نیروی انتظامی طی قرارداد تامین مامور همکاری با اکیپهای جمعآوری برق غیرمجاز دارد و دادستانی نیز در صدور مجوز ورود برای کشف ماینر همکاری میکند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به راههای گزارش مردمی حوزه برقدزدی و انشعابات غیرمجاز نیز افزود: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ برای گزارشات مردمی برق غیر مجاز فعال شده و تاکنون تعداد ۱۹۰ گزارش منجر به جمع آوری برق غیرمجاز انجام شده است.