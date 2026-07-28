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معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی مناطق حاشیهنشین، گفت: دستگاههای مسئول باید از ادامه تصرف اراضی رها شده جلوگیری و زمینه واگذاری قانونی زمینها را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در جلسه بررسی توانمندسازی مناطق حاشیه با محوریت شهرستانهای اهواز و ماهشهر، حاشیهنشینی را یکی از چالشهای جدی استان دانست و اظهار کرد: بیتوجهی به اراضی رهاشده و نبود نظارت مؤثر، زمینه شکلگیری ساختوسازهای غیرمجاز و بروز آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از این اراضی متعلق به دستگاهها و نهادهای مختلف است، افزود: این زمینها نباید به حال خود رها شوند، بلکه لازم است مالکان و متولیان آنها نسبت به حصارکشی، حفاظت و تعیین تکلیف قانونی اقدام کنند.
نجاتی ادامه داد: در صورت بیتوجهی دستگاههای مسئول به صیانت از اراضی در اختیار، موضوع ترک فعل از سوی مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به پیامدهای اجتماعی و بهداشتی حاشیهنشینی بیان داشت: نبود خدمات مناسب، استفاده از انشعابات غیرمجاز آب و برق و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی، از جمله تبعات رها شدن این مناطق است که باید با برنامهریزی جدی از تداوم آن جلوگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم فعالسازی کارگروههای شهرستانی و همکاری همه دستگاهها برای شناسایی، صیانت و تعیین تکلیف زمینهای رهاشده، عنوان کرد: بخشی از این اراضی میتواند پس از طی مراحل قانونی و الحاق به محدوده شهری، برای واگذاری رسمی و تأمین نیاز خانوارها مورد استفاده قرار گیرد.
نجاتی با بیان اینکه حاشیهنشینی در خوزستان، بهویژه در اهواز، سابقه طولانی دارد، افزود: اگر این روند مدیریت نشود، به یک فرهنگ نادرست و آسیبزا تبدیل خواهدشد.