آغاز تمرینات اراکیها برای فصل جدید لیگ برتر
شروع پیروز قربانی با شاگردانش در تهران
نخستین جلسه تمرینی تیم فوتبال آلومینیوم اراک برای آمادهسازی حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر در مجموعه ورزشی کارگران تهران، زیر نظر پیروز قربانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بازیکنان آلومینیوم در نخستین جلسه تمرینی پیشفصل، برنامههای بدنسازی و تمرینات تاکتیکی را با نظر کادرفنی آغاز کردند تا روند آمادهسازی خود را برای فصل جدید دنبال کنند.
پیروز قربانی فصل گذشته در راس کادر فنی فجر شهید سپاسی شیراز قرار داشت.
پیش از این سید مجتبی حسینی سکان هدایت اراکیها را در لیگ برتر فوتبال بر عهده داشت که با جدایی از جمع آلومینیوم سازان در فصل جدید هدایت نساجی مازندران را بر عهده خواهد داشت.