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فرماندار شهرستان پردیس از شتاب گرفتن اجرای نهضت مدرسهسازی در این شهرستان خبر داد و گفت: هماکنون ۱۸ پروژه آموزشی در دست اجرا یا در مرحله آغاز عملیات قرار دارد و با تحقق مصوبات سفر استاندار تهران، سرانه آموزشی شهرستان تا پایان برنامه هفتم توسعه به استاندارد پیشبینیشده خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی، در حاشیه بازدید از پروژههای نیمهتمام و در حال ساخت مدارس شهرستان، با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: از نخستین ساعات امروز، پروژههای آموزشی شهرهای بومهن و پردیس مورد بازدید قرار گرفت و خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده پس از سفر استاندار تهران، روند اجرای پروژههای مدرسهسازی در شهرستان شتاب گرفته است.
وی افزود: مهرماه سال گذشته هفت مدرسه جدید به آموزش و پرورش تحویل داده شد و در ادامه نیز ۱۸ مدرسه در تعهد دستگاههای مختلف قرار دارد که عملیات اجرایی آنها در حال انجام یا آماده آغاز است.
فرماندار پردیس با بیان اینکه اداره کل نوسازی مدارس تاکنون عملیات ساخت پنج مدرسه را آغاز کرده است، گفت: برنامهریزی شده تا تعداد پروژههای نوسازی مدارس در شهرستان به ۱۱ مدرسه افزایش یابد. زمین این پروژهها تأمین، مکانیابی انجام و مراحل اولیه از جمله صدور دستور نقشه به پایان رسیده و بهزودی عملیات اجرایی سایر مدارس نیز آغاز خواهد شد.
طاهرخانی با اشاره به مشارکت شهرداریهای پردیس و بومهن در نهضت مدرسهسازی خاطرنشان کرد: پروژههای آموزشی شهرداری بومهن از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است و عملیات اجرایی مدارس در شهر پردیس نیز آغاز شده که امیدواریم با افزایش سرعت اجرا، هرچه زودتر به بهرهبرداری برسند.
وی از رفع موانع احداث هنرستان سعیدآباد نیز خبر داد و گفت: پس از حل مشکلات مربوط به زمین و اخذ مجوزهای لازم، این پروژه با مشارکت خیرین و مسئولیتهای اجتماعی وارد مرحله اجرا خواهد شد تا یکی از مطالبات دیرینه مردم این منطقه محقق شود.
فرماندار پردیس همچنین به پروژه نیمهتمام مدرسه فاز ۹ اشاره کرد و افزود: این مدرسه که بیش از یک دهه به دلیل مشکلات مختلف متوقف مانده بود، اکنون با ورود شرکت عمران و تعیین پیمانکار جدید، در مسیر تکمیل قرار گرفته و طبق تعهد انجامشده، تا مهرماه امسال برای استفاده دانشآموزان به آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.
طاهرخانی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم به دنبال اقدامات نمایشی نیست، اظهار داشت: رویکرد دولت، اجرای پروژههای مؤثر و پاسخگویی به مطالبات مردم است و مدیران نیز باید با روحیه جهادی، پروژههای نیمهتمام را به سرانجام برسانند تا مردم نتیجه این تلاشها را در زندگی خود مشاهده کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل مصوبات سفر استاندار تهران و تکمیل پروژههای آموزشی، کمبود سرانه آموزشی شهرستان پردیس جبران شده و این شهرستان به اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه دست یابد.