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مستند «شطرنج ایرانی» با محوریت روایت مقاومت ۴۰ روزه ایران و تبیین ورود کشور به مرحلهای جدید از معادلات قدرت، امروز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «شطرنج ایرانی» با نگاهی مستند به روایت مقاومت ۴۰ روزه ایران، تلاش میکند بخشی از تاریخ جنگ تحمیلی سوم را برای ثبت در حافظه تاریخی کشور به تصویر بکشد.
این اثر با هدف مستندسازی رخدادهای این دوره، روایت کسانی را بازگو میکند که روزهای جنگ و مقاومت را از نزدیک تجربه کردهاند تا آیندگان بتوانند با اتکا به اسناد و روایتهای موجود، تصویری روشنتر از این مقطع تاریخی داشته باشند و درباره آن قضاوت کنند.
مستند «شطرنج ایرانی» امروز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۵ روی آنتن این شبکه میرود.