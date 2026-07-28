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فرمانده انتظامی خوزستان گفت: در طرح برخورد با عوامل تهیه، توزیع و قاچاق مواد مخدر در سطح استان، ۴۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۴ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی روز سه شنبه در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران اداره عملیات ویژه مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی یک مخفیگاه فعال در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر شدند.
وی افزود: ماموران پس از انجام هماهنگیهای لازم با دستگاه قضایی، از منزل مورد نظر بازرسی به عمل آورده که در جریان این بازدید، مقدار ۴۳ کیلوگرم ماده مخدر از نوع شیشه که از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود، به همراه ۴ کیلوگرم هروئین کشف شد.
فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به دستگیری ۳ نفر از قاچاقچیان در این عملیات، بیان داشت: در این راستا، یک دستگاه خودرو نیز توقیف و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
سردار میرفیضی در پایان بر عزم راسخ پلیس در مبارزه بیامان با پدیده شوم مواد مخدر و برخورد قاطع با مجرمان تاکید کرد.
پیش از این نیز فرماندهان انتظامی شهرستانهای امیدیه و خرمشهر از کشف بیش از ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری تعدادی از قاچاقچیان و خردهفروشان در این مناطق خبر داده بودند.