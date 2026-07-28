به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از انگجت، کاربران چت‌جی‌پی‌تی دیگر نمی‌توانند درخواست‌های خود برای تولید محتوا دقیقاً به سبک نویسندگان مشهور را پیگیری کنند. این مدل هوش مصنوعی اکنون به‌جای تقلید مستقیم، متونی را تولید می‌کند که تنها ویژگی‌های کلی آن سبک، نظیر لحن یا ریتم روایی را دارا هستند، اما از کپی‌برداری مستقیم از شیوه نگارش یک شخص خاص پرهیز می‌کند.

این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی با موجی از شکایت‌های نویسندگان و ناشران روبه‌رو هستند. منتقدان بر این باورند که آموزش مدل‌های زبانی با استفاده از آثار دارای حق نشر و سپس تقلید از سبک منحصر‌به‌فرد هر نویسنده، نوعی نقض حقوق خالقان آثار است.

اگرچه شرکت اپن‌ای‌آی بیانیه رسمی در این باره صادر نکرده است، اما تحلیل‌گران معتقدند این اقدام تلاشی برای ایجاد تعادل میان خلاقیت ابزار‌های هوش مصنوعی و رعایت قوانین سخت‌گیرانه مالکیت فکری است.