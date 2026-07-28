مردم استان مرکزی در خیابانها و میادین، حامی ایران و رهبری
مردم استان مرکزی با حضور گسترده و خودجوش در خیابانها و میادین شهرهای مختلف استان، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبری اعلام و بر وحدت، انسجام و ایستادگی ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم شهرهای مختلف استان مرکزی با حضور در خیابانها و میادین، با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بار دیگر همبستگی خود را با ایران و رهبری به نمایش گذاشتند.
این حضور مردمی، جلوهای از وحدت و همدلی مردم استان مرکزی و تأکیدی بر ایستادگی در برابر تهدیدها و دفاع از عزت و استقلال کشور بود.