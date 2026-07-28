مردم استان مرکزی در خیابان‌ها و میادین، حامی ایران و رهبری

مردم استان مرکزی با حضور گسترده و خودجوش در خیابان‌ها و میادین شهرهای مختلف استان، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبری اعلام و بر وحدت، انسجام و ایستادگی ملی تأکید کردند.