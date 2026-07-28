مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از اجرای طرح ملی خرید مستقیم دام عشایر و حذف واسطه‌ها، با هدف تکمیل زنجیره ارزش تولید گوشت قرمز و حمایت اقتصادی از تولیدکنندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی پیرجاهد روز سه شنبه در نشست راه‌اندازی زنجیره ارزش گوشت، با اشاره به جمعیت ۱۸ هزار خانواری عشایر استان اردبیل گفت: این قشر زحمتکش با پرورش یک میلیون و ۲۵٠ هزار راس دام سبک، تامین‌کننده ۳۵ درصد گوشت استان هستند، اما سود اصلی همواره به جیب دلالان می‌رود.

وی معاملات سنتی و حضور چوبدار‌ها را پاشنه آشیل اقتصاد این قشر دانست و افزود: امروز با انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان امور عشایر، کشتارگاه صنعتی و اتحادیه دامداران، از این پس همزمان با بازگشت عشایر از ییلاقات در مرداد و شهریور ماه، دام آنها به صورت مستقیم و با قیمت عادلانه خریداری خواهد شد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل در خصوص نحوه تسویه‌حساب با دامداران تصریح کرد: به منظور ایجاد امنیت روانی و مالی برای عشایر، مقرر شده است بهای دام خریداری‌شده با شرایط ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد در قالب چک ۴۵ روزه به تولیدکنندگان پرداخت شود.

پیرجاهد با تشریح شرایط زندگی و تاثیر عشایر در اقتصاد استان، بر لزوم حمایت ساختاری از اقتصاد و درآمد خانوار‌ها عشایر تاکید کرد.

در ادامه این نشست، رضا اصغری، نماینده اتحادیه دامداران متحرک نیز هدف از این طرح حمایتی را تامین سرمایه در گردش، خرید عادلانه دام زنده با شرایط پرداختی مشخص و شفاف و همچنین عرضه گوشت ارزان و باکیفیت به مصرف‌کننده نهایی برشمرد.