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خیر نیکاندیش یکدستگاه پیشرفته همودیالیز ویژه کودکان به ارزش ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به بخش همودیالیز بیمارستان دکتر شیخ اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بیمارستان فوقتخصصی اطفال دکتر شیخ مشهد گفت: این دستگاه با حمایت خیر نیک اندیش «فاطمه حیدری بندرآبادی» و به منظور توسعه خدمات درمانی، ارتقای کیفیت مراقبت از کودکان بیمار و تجهیز مراکز تخصصی درمان بیماریهای کلیوی در اختیار بخش همودیالیز بیمارستان فوقتخصصی اطفال دکتر شیخ قرار گرفت.
دکتر یاسر سلحشور افزود: با حمایت این خیر نیکاندیش دستگاه پیشرفته همودیالیز (Fresenius Medical Care ۴۰۰۸ S) ویژه کودکان به ارزش ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برای بخش همودیالیز این بیمارستان تامین و به این مرکز درمانی اهدا شد.
وی با بیان اینکه این دستگاه با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، امکان انجام همودیالیز با کیفیت بالا و پایش دقیق فرآیند درمان را فراهم میکند، ادامه داد: همچنین قابلیت انجام دیالیز با جریان خون پایینتر استفاده از این دستگاه را برای بیماران اطفال، بهویژه کودکان کموزن و دارای دسترسی عروقی ظریف مناسبتر کرده و شرایط درمانی ایمنتر و مؤثرتری را برای این گروه از بیماران فراهم میسازد.
وی بیان کرد: بخش همودیالیز این بیمارستان بهعنوان یکی از مراکز تخصصی ارائه خدمات به کودکان مبتلا به بیماریهای کلیوی نقش مهمی در درمان و مراقبت از بیماران نیازمند دیالیز در شرق کشور بر عهده دارد.
سلحشور گفت: اهدای این دستگاه پیشرفته همودیالیز و تجهیز این بخش به تجهیزات نوین و بهروز گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش ایمنی بیماران و بهبود روند درمان کودکان مبتلا به بیماریهای کلیوی محسوب میشود و کیفیت مراقبت از بیماران را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
وی ضمن قدردانی از این نیکوکار نیک اندیش حوزه سلامت تاکید کرد: مشارکت خیران سلامت همواره نقش تعیینکنندهای در توسعه زیرساختهای درمانی و ارتقای کیفیت خدمات به بیماران داشته است و این همراهی ارزشمند، زمینه بهرهمندی کودکان مبتلا به بیماریهای کلیوی از خدمات تخصصیتر و استانداردتر را فراهم میکند.