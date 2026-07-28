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رئیس اداره احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از وقوع یک فقره آتشسوزی در شمال تالاب هورالعظیم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی مدحجی اظهار کرد: یک فقره آتش سوزی از ظهر امروز سه شنبه ۶ مردادماه در شمال تالاب هورالعظیم آغاز شده و با توجه به شرایط منطقه، امکان دسترسی نیروهای عملیاتی به محل وقوع حریق وجود ندارد.
وی افزود: بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد با توجه به رطوبت خاک آن قسمت از تالاب شدت آتشسوزی نسبت به ساعات اولیه کاهش یافته است، اما تا زمان دسترسی به محل، امکان برآورد دقیق وسعت منطقه درگیر آتش وجود ندارد.
مدحجی علت اولیه این آتشسوزی را اقدام برخی گاومیشداران منطقه برای سوزاندن پوشش گیاهی با هدف رویش علوفه تازه عنوان کرد.
رئیس اداره احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بررسیهای تکمیلی درباره ابعاد و خسارتهای احتمالی این آتشسوزی پس از دسترسی به محل و ارزیابی میدانی اعلام خواهد شد
وی در ادامه با رد انتشار برخی اخبار درباره وقوع آتشسوزی صبح امروز در تالاب هورالعظیم گفت: دودی که پیش از ظهر روز سهشنبه در محدوده این تالاب مشاهده شد، مربوط به آتشسوزی در انتهای کانال المهدی و خارج از محدوده تالاب است.
مدحجی اظهار داشت: براساس تصاویر ماهوارهای، آتشسوزی صبح در تالاب هورالعظیم رخ نداده و دود مشاهده شده متعلق به تالاب نیست، بلکه مربوط به انتهای کانال المهدی در خروجی اراضی کشت و صنعتهای نیشکر امیرکبیر و میرزاکوچکخان است.
وی افزود: محل این آتشسوزی فاصله زیادی با حوضچه شماره یک تالاب هورالعظیم داشت و در مسیر جاده اهواز - خرمشهر، در محدوده حدود ۶۳ کیلومتری اهواز واقع شده است.
موسی مدحجی با اشاره به وقوع یک مورد آتشسوزی در هورالعظیم طی روزهای گذشته میگوید: حدود چهار روز پیش بخشی از تالاب دچار آتشسوزی شد که بر اساس بررسیهای انجامشده، علت آن آتش زدن پوشش گیاهی توسط دامداران برای برداشت علوفه بود.
رئیس اداره احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: این آتشسوزی در مدت کوتاهی مهار و خاموش شد و خسارتی به تالاب وارد نکرد.
وی در خصوص شرایط کنونی وضعیت تالاب هورالعظیم اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به رطوبت و نمدار بودن بخشهای مختلف تالاب، احتمال گسترش یا سرایت آتش از بخش عراقی به بخش ایرانی نیز پایین است.
تالاب هورالعظیم بهعنوان یکی از مهمترین تالابهای کشور، علاوه بر ارزشهای زیستمحیطی، نقش بسزایی در کنترل گرد و غبار، تعدیل اقلیم منطقه و حمایت از معیشت جوامع محلی ایفا میکند.
این تالاب بهعنوان یکی از بزرگترین تالابهای مرزی ایران و عراق، در جنوب غرب خوزستان و در محدوده شهرستانهای هویزه و دشتآزادگان قرار دارد و بخشهایی از آن تا نزدیکی غرب اهواز نیز امتداد مییابد.
تالاب بین المللی هورالعظیم در فاصله حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتری اهواز (مرکز استان خوزستان) واقع شده است و طی دهههای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، کاهش ورودی آب و اجرای طرحهای بالادستی در حوضههای آبریز دجله و کرخه، با افت سطح آب و خشکی گسترده در بخشهایی از بستر خود مواجه شده است.