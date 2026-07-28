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مدیر مشارکتهای مردمی شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی از اهدای ۱۱ تن هندوانه تولیدی کشاورزان روستای تازهکند شهرستان میانه به موکبهای مسیر پیادهروی اربعین حسینی به شکرانه بهرهمندی از آب و نخستین سال ثمردهی اراضی این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،فرهاد پاکنیا اظهار کرد:کشاورزان و اعضای تعاونی آببران روستای تازهکند میانه که پس از سالها چشمانتظاری و دیمکاری امسال شاهد نخستین سال بهرهبرداری و ثمردهی اراضی خود بودند ۱۱ تن از محصول هندوانه تولیدی خود را به نیت شکرانه این نعمت و برای پذیرایی از زائران و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) به موکبهای مسیر پیادهروی اربعین اهدا کردند.
وی افزود: این اقدام ارزشمند در ابتدا با نیت تقدیر از تلاشها، حمایتها و راهبریهای مجموعه شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی انجام شده بود اما با پیشنهاد و رهنمود یوسف غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی مقرر شد این محصول به عنوان شکرانه برکت آب به موکبهای اربعین اختصاص یابد تا ثمره نخستین برداشت کشاورزان تازهکند در مسیر خدمت به زائران حسینی قرار گیرد.
وحید چاوانی نماینده مجری طرح شبکه پایاب آیدوغموش در این خصوص اظهار داشت: عملیات اجرایی توسعه این اراضی با مشارکت اعضای تعاونی آببران و در قالب مشارکت عمومی و خصوصی و با حمایت و راهبری فنی شرکت آب منطقهای از خردادماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده و طرح احداث شبکه اصلی این طرح هماکنون از پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد برخوردار است و بر اساس برنامهریزی انجامشده تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
وی افزود: به ثمر نشستن نخستین محصولات این اراضی، تنها یک دستاورد کشاورزی نیست؛ بلکه نتیجه پیوند میان توسعه زیرساختهای آبی، مشارکت مردم و بهرهبرداران و ایجاد رونق اقتصادی در منطقه است و اهدای این محصول به موکبهای اربعین نیز جلوهای از شکرگزاری کشاورزانی است که پس از سالها انتظار، ثمره آب را در زمینهای خود لمس کردهاند و اکنون بخشی از این برکت را با زائران و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به اشتراک میگذارند.