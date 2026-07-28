پخش زنده
امروز: -
برزان رحمتی، مدافع وسط والیبال و از استعدادهای این رشته با امضای قراردادی رسمی به تیم دونجینای ایتالیا پیوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برزان رحمتی، والیبالیست کردستانی مدافع وسط و أهل شهرستان قروه با ۲۰ سال سن و از استعدادهای والیبال کردستان، با امضای قراردادی رسمی به تیم Canottieri Ongina ایتالیا پیوست.
این تیم که در شهر مونتیچلی دونجینا از استان پیاچنزا قرار گرفته، در رقابتهای Serie B والیبال مردان ایتالیا حضور دارد و به عنوان یکی از باشگاههای باسابقه و سازنده در پرورش استعدادهای جوان شناخته میشود.
پیوستن برزان رحمتی به والیبال ایتالیا و بازی در لیگ والیبال این کشور رویدادی ارزشمند برای ورزش کردستان و گامی مهم در مسیر پیشرفت این رشته و بازیکن جوان این استان به شمار میرود.