برزان رحمتی، مدافع وسط والیبال و از استعداد‌های این رشته با امضای قراردادی رسمی به تیم دونجینای ایتالیا پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برزان رحمتی، والیبالیست کردستانی مدافع وسط و أهل شهرستان قروه با ۲۰ سال سن و از استعداد‌های والیبال کردستان، با امضای قراردادی رسمی به تیم Canottieri Ongina ایتالیا پیوست.

این تیم که در شهر مونتیچلی دونجینا از استان پیاچنزا قرار گرفته، در رقابت‌های Serie B والیبال مردان ایتالیا حضور دارد و به عنوان یکی از باشگاه‌های باسابقه و سازنده در پرورش استعداد‌های جوان شناخته می‌شود.

پیوستن برزان رحمتی به والیبال ایتالیا و بازی در لیگ والیبال این کشور رویدادی ارزشمند برای ورزش کردستان و گامی مهم در مسیر پیشرفت این رشته و بازیکن جوان این استان به شمار می‌رود.