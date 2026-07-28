به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شریفی،در جلسه شورای استانی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در استانداری یزد گفت: اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در این شهرستان با مشارکت بخش دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی در حال انجام است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار کرد: شهرستان ابرکوه به عنوان پایلوت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان یزد انتخاب شده و با توجه به آمادگی زیرساخت‌ها و حضور هم‌زمان بخش دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای اجرای این برنامه ملی دارد.

وی افزود: از حدود سه ماه گذشته، اقدامات اجرایی این طرح با همراهی مسئولان شهرستان آغاز شده و تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر پزشک خانواده خود را انتخاب کرده‌اند. در سطح نخست خدمات نیز ۱۱ پزشک خانواده شامل هفت پزشک بخش خصوصی، سه پزشک تأمین اجتماعی و یک پزشک بخش دولتی، ارائه خدمات به جمعیت تحت پوشش را بر عهده دارند.

شریفی با اشاره به مزایای این طرح گفت: چهار ویزیت نخست برای تشکیل پرونده سلامت و ارزیابی اولیه رایگان است و خدمات برای مادران باردار، کودکان، بیماران دیابتی، مبتلایان به فشار خون و بیماران خاص نیز به صورت رایگان ارائه می‌شود. همچنین پس از آن، مردم تنها ۱۵ درصد هزینه خدمات درمانی را پرداخت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در صورت نیاز به خدمات تخصصی، پزشک خانواده به صورت الکترونیکی برای بیمار نوبت متخصص دریافت می‌کند و در صورت نیاز به بستری، هزینه‌های بستری از مسیر نظام ارجاع برای بیمار رایگان خواهد بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خاطرنشان کرد: تاکنون حدود پنج درصد از افراد ثبت‌نام‌شده نیازمند ارجاع به پزشک متخصص بوده‌اند و برای تمامی آنان نوبت تخصصی دریافت شده است. به گفته وی، اجرای موفق این طرح در ابرکوه می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سایر نقاط کشور باشد.