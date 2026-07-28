پخش زنده
امروز: -
اولین مستند بلند بازسازیشده با هوش مصنوعی در ایران با عنوان «ناخدا عباس» به کارگردانی علیرضا دباغ و محمدعلی زارع شریفی، در تالار اندیشه حوزه هنری تهران اکران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم، محسن برمهانی معاون سیمای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ رسانه ملی، استاندار بوشهر، معاون روابط عمومی ارتش، مشاور رسانهای فرمانده کل ارتش، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش، مدیران حوزه هنری، مدیر روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خانواده زندهیاد ناخدا عباس دریانورد و جمعی از علاقهمندان و بوشهریهای مقیم تهران حضور داشتند.
برمهانی در این مراسم با اشاره به ابعاد شخصیتی ناخدا عباس دریانورد، وی را نمونهای برجسته از پیوند «دین و دانش» دانست و گفت: این شخصیت بزرگ علاوه بر سالها فعالیت در عرصه خدمت به اهلبیت (ع)، از پیشگامان و چهرههای اثرگذار در حوزه نقشهبرداری و شناسایی راههای آبی کشور به شمار میرود و خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است.
وی همچنین با تأکید بر نقش فرهنگی و بینالمللی این شخصیت، به تداوم میراث معنوی و مذهبی خاندان ناخدا عباس دریانورد در کشورهای مختلف اشاره کرد و خواستار معرفی هرچه بیشتر این چهره تأثیرگذار به نسلهای آینده شد.
معاون سیما با تقدیر از عوامل تولید مستند «ناخدا عباس» گفت: ثبت و روایت زندگی شخصیتهای اثرگذار و کمتر شناختهشده کشور، اقدامی ارزشمند در مسیر حفظ هویت فرهنگی و تاریخی ایران است.
وی همچنین از تلاشهای علیرضا دباغ، محمدعلی زارع شریفی، و مجموعه مرکز سیمرغ رسانه ملی در تولید این اثر قدردانی کرد.
مستند «ناخدا عباس» به عنوان نخستین مستند بلند بازسازیشده با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی در کشور، روایتی از زندگی، مجاهدتها و خدمات ارزشمند ناخدا عباس دریانورد را به تصویر میکشد و گامی نوآورانه در عرصه مستندسازی ایران به شمار میرود.
تهیهکنندگی این اثر را محمدعلی زارع شریفی و علیرضا دباغ بر عهده داشته و سید مهدی میرفخرایی به عنوان جانشین تهیهکننده و مدیر تولید در فرآیند تولید این مستند نقشآفرینی کرده است.
در پایان این آیین، با حضور مسئولان و میهمانان حاضر، از کارگردانان، عوامل تولید و دستاندرکاران مستند «ناخدا عباس» تقدیر و تجلیل به عمل آمد.