به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم گفت: شهرستان رستم با برخورداری از دو رودخانه فهلیان و تنگ شیو، هر سال بخش قابل توجهی از اراضی حاصلخیز خود را به کشت برنج اختصاص می‌دهد.

کریمی ادامه داد: بارش‌های مناسب باران و برف در سال‌های زراعی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ موجب تأمین مناسب آب این دو رودخانه شده و شرایط مطلوبی برای کشت برنج در منطقه فراهم کرده است.

او افزود: کشاورزان برنج کار شهرستان رستم امسال با استفاده از آب این دو رودخانه و حدود هزار و ۴۰۰ دستگاه موتورپمپ کشاورزی، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی خود را زیر کشت برنج برده‌اند.

کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۳ هزار تن شلتوک از ارقام شمیم، فجر، ضیغمی و گهر در ماه‌های مهر و آبان ۱۴۰۵ برداشت و روانه بازار شود.

کریمی ادامه داد: به دلیل کیفیت و مرغوبیت برنج تولیدی شهرستان رستم، عمده خریداران این محصول از استان فارس و همچنین استان‌های بوشهر، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد هستند.

او افزود: شهرستان رستم تنها شهرستان جنوب استان فارس است که همه‌ساله کشت برنج در آن انجام می‌شود.

کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم گفت: ۱۴ کارخانه صنعتی و نیمه‌صنعتی در شهرستان رستم فرآوری و تبدیل شلتوک به برنج را بر عهده دارند و بخشی از شلتوک تولیدی نیز برای عرضه و فروش به استان‌های شمالی کشور ارسال می‌شود.

گفتنی است، از زمان کاشت تا برداشت برنج، بیش از ۸ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش مشغول به کار می‌شوند که نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان رستم دارد.