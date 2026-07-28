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تعدادی از گفتوگوهای کاربران سرویس هوش مصنوعی «کلاود» (Claude) بهطور اتفاقی در نتایج جستجوی گوگل فهرست شده و برای عموم کاربران قابل مشاهده بود؛ اتفاقی که نگرانیهای شدیدی را درباره امنیت اطلاعات حساس در ابزارهای هوش مصنوعی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از فرست پوینت، کاربران متوجه شدهاند که با استفاده از دستورات ساده جستوجو در گوگل، میتوان به گفتوگوهای متعدد کاربران کلاود دسترسی پیدا کرد. این گفتوگوها شامل موارد بسیار حساسی از جمله سوابق پزشکی، اسناد داخلی شرکتها، کدهای برنامهنویسی و حتی اطلاعات خصوصی مربوط به کودکان بوده است.
در واکنش به این خبر، شرکت «آنتروپیک» (Anthropic)، مالک سرویس کلاود، اعلام کرد: این اتفاق ناشی از نقص فنی در سیستم آنها نبوده است. طبق بیانیه این شرکت، کاربران خودشان لینکهای اشتراکگذاری عمومی (Public Share) ایجاد کرده و آنها را در فضاهایی منتشر کردهاند که توسط خزندههای گوگل شناسایی و نمایه شدهاند.
سخنگوی آنتروپیک تأکید کرد: این شرکت هیچگونه دسترسی مستقیم یا نقشهی دادهای در اختیار موتورهای جستوجو قرار نمیدهد و لینکهای اشتراکی تنها زمانی قابل مشاهده هستند که توسط خود کاربر در وب منتشر شوند. با این حال، کاربران پلتفرم ردیت گزارش دادهاند که با استفاده از اپراتور `site:claude.ai/share` در گوگل، حجم زیادی از اطلاعات خصوصی و پروژههای توسعهیافته در این چتبات به راحتی قابل یافتن است.