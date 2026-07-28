همزمان با پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیینی با حضور امام جمعه مهریز، فرماندار شهرستان، اعضای ستاد نماز جمعه و جمعی از مسئولان برگزار و از خدمات خادمان نماز جمعه قدردانی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه مهریز در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد نماز جمعه، نماز جمعه را پایگاه وحدت، بصیرت، همدلی و ارتباط مستقیم مردم با مسئولان دانست و بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی و دینی این نهاد تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از خدمات اعضای ستاد نماز جمعه مهریز به مناسبت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی تجلیل شد.