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نشست بررسی برنامه مشارکت عمومی–خصوصی در شرکتهای تابعه وزارت نفت با معرفی پروژههای قابل مشارکت و بررسی راهکارهای بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرحهای اولویتدار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست که امروز برگزار شد، نماینده امور سیاستگذاری توسعه و مشارکتهای سازمان برنامه و بودجه کشور، شاخصهای ارزیابی دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه مشارکت عمومی– خصوصی را تشریح کرد.
وی ضمن ارائه گزارشی از الزامات و چارچوبهای اجرایی این برنامه، به موضوعاتی از جمله ظرفیتسازی واحدهای مشارکت عمومی – خصوصی، حمایتها و تنظیم مقررات، تدوین الگوهای قراردادهای مشارکتی، فرآیند آمادهسازی پروژههای مشارکتی و میزان بهرهگیری از منابع و اعتبارات این حوزه پرداخت.
در ادامه نشست، نمایندگان مدیریت سرمایهگذاری و کسبوکار شرکتهای تابعه وزارت نفت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت صنایع ملی پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران، گزارشی از اقدامات انجامشده، دستاوردها، پروژههای در حال اجرا و چالشها و موانع موجود در مسیر توسعه مشارکت با بخش خصوصی ارائه کردند.
همچنین پروژههای اولویتدار هر یک از شرکتها که امکان استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی در اجرای آنها وجود دارد، معرفی شد و زمینههای بهرهگیری از ظرفیت آییننامه مشارکت عمومی – خصوصی برای اجرای این طرحها مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست، مقرر شد بر اساس فهرست پروژههای قابل مشارکت ارائه شده در حوزههای مختلف مأموریتی وزارت نفت، اقدامات لازم برای آمادهسازی پروژهها، رفع موانع پیشروی آنها و انجام اقدامات لازم برای بهمنظور جذب سرمایهگذار صورت گیرد.