سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: ۹۹ کلاس درس در شهرستان امیدیه در قالب ۱۶ طرح آموزشی در دست ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ممبینی سه شنبه در نشستی با محوریت بررسی روند اجرای نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی شهرستان امیدیه اشاره به اولویت دولت در توسعه زیرساخت‌های آموزشی به ویژه در مناطق محروم بیان کرد: ۱۶ طرح آموزشی با ۹۹ کلاس درس در شهرستان امیدیه در دست ساخت است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هفت مدرسه از این مجموعه تا آغاز سال تحصیلی جدید بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: طرح‌های آموزشی شهرستان امیدیه با شتاب مطلوبی در حال اجرا است و با همراهی فرمانداری، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی روند تکمیل این طرح‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

ممبینی با تاکید بر اینکه توسعه فضا‌های آموزشی باید همگام با تامین امکانات و تجهیزات باشد، اظهار داشت: بهره‌برداری از مدارس جدید زمانی اثربخش خواهد بود که امکانات مورد نیاز نیز همزمان در اختیار مدارس قرار گیرد به همین دلیل تامین تجهیزات آموزشی، اداری و کمک‌آموزشی متناسب با اعتبارات ابلاغی در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان ادامه داد: تلاش می‌شود با مدیریت بهینه منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مدارس جدید علاوه بر برخورداری از فضای استاندارد با تجهیزات لازم نیز آماده آغاز سال تحصیلی باشند.

وی می‌گوید: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع موانع، تسریع عملیات اجرایی و تحقق اهداف نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی دارد.

ممبینی از بهره‌برداری ۱۰۵ مدرسه شامل ۴۰۰ کلاس درس تا مهر ماه امسال خبر داد و گفت: همچنین یکصد کلاس توسعه‌ای نیز برای پاسخ به نیاز مناطق پرتراکم افتتاح می‌شود.