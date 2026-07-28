\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631\u060c \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0641\u0631\u0627\u0632 \u062a\u06a9\u06cc\u0647 \u0632\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u0637\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0645\u062a\u062f\u0627\u062f \u0628\u0635\u06cc\u0631\u062a \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0627\u0626\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u062a \u067e\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n