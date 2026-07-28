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برای ارتقای فرهنگ ترافیک، افزایش آگاهی عمومی و کاهش تخلفات رانندگی، برنامه «کنترل نامحسوس» در صدا و سیمای خراسان جنوبی با رویکردی اطلاعرسان، آموزشی و بازدارنده تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، در نشست برنامه ریزی این برنامه گفت: برنامه «کنترل نامحسوس» با هدف ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی، کاهش تخلفات و ترویج رانندگی ایمن، در تلاش است تا با بهرهگیری از ظرفیت رسانه، پلیس و آموزش عمومی، گامی موثر در حفظ امنیت جادههای استان بردارد.
آینهدار افزود: در این برنامه، پلیس علاوه بر انجام اعمال قانون، به سوالات مختلف مردم نیز پاسخ میدهد و «کنترل نامحسوس» در کنار جنبه نظارتی، دارای کارکرد اطلاعرسانی کوتاه و موثر نیز هست.
به گفته وی همچنین برای رانندگانی که قوانین و مقررات را رعایت میکنند، بخشهای تشویقی نیز در نظر گرفته می شود.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: با توجه به مقدار فراوانی تخلفات در محورهای مختلف استان، فراوانی و نوع پرداخت به بخشهای مختلف این برنامه در سطح استان تغییر میکند تا مسائل و چالشهای هر منطقه بهصورت دقیقتر و هدفمندتر مورد توجه قرار گیرد.
این برنامه با تکیه بر مؤلفههایی همچون رصد مستقیم، تعقیب روانی و مواجهه با تخلف، تلاش دارد تجربهای ملموس و اثرگذار برای مخاطب ایجاد کند.
هدف بصری و روایی برنامه نیز بر پایه ایجاد هیجان، نمایش واقعگرایانه تخلفات و روایت صحنهها از درون خودروی پلیس شکل گرفته است.