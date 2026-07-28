

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مختاری، داور بین‌المللی اسکواش، با ابلاغ رسمی کنفدراسیون اسکواش آسیا به عنوان یکی از داوران رقابت‌های اسکواش بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب شد.

حضور مختاری در جمع داوران این رویداد مهم قاره‌ای، نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار داوری اسکواش ایران در سطح آسیا و حاصل سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و حضور وی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی است.

بازی‌های آسیایی ناگویا از مهم‌ترین رویداد‌های ورزشی قاره آسیا به شمار می‌رود و حضور داوران در این سطح از رقابت‌ها، نیازمند برخورداری از دانش فنی، تجربه و استاندارد‌های حرفه‌ای بین‌المللی است.