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مدیر جهاد کشاورزی اهواز از توزیع ۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۹۳۵ لیتر سوخت یارانهای میان ماشینآلات کشاورزی این شهرستان در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید مطرودی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و تسهیل عملیات زراعی در شهرستان اهواز، تامین و توزیع سوخت موردنیاز ناوگان کشاورزی با جدیت و نظارت دقیق کارشناسان این مدیریت انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت تامین سوخت جهت پیشبرد فعالیتهای کشاورزی افزود: با توجه به نیاز مبرم بهرهبرداران، فرآیند تخصیص سوخت تراکتورها و کمباینها مطابق با برنامه زمانبندی و بر اساس سطح زیر کشت و عملیات زراعی انجام شده است.
مطرودی در تشریح جزییات توزیع سوخت در بهار سال ۱۴۰۵ بیان داشت: در این بازه زمانی، ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۷۰۱ لیتر سوخت برای تراکتورها جهت آمادهسازی زمین و عملیات زراعی و یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۲۳۴ لیتر سوخت برای کمباینها با هدف تسریع در عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی تامین و توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی اهواز در ادامه تاکید کرد: تخصیص بهموقع این میزان سوخت، گام موثری در کاهش هزینههای تولید و افزایش بازدهی مزارع شهرستان اهواز ایفا کرده است.
وی می گوید: مدیریت جهاد کشاورزی اهواز با تداوم نظارتهای میدانی، روند توزیع سوخت را در ماههای آتی نیز با هدف حمایت حداکثری از کشاورزان منطقه دنبال خواهد کرد.