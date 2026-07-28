مدیر جهاد کشاورزی اهواز از توزیع ۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۹۳۵ لیتر سوخت یارانه‌ای میان ماشین‌آلات کشاورزی این شهرستان در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید مطرودی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و تسهیل عملیات زراعی در شهرستان اهواز، تامین و توزیع سوخت موردنیاز ناوگان کشاورزی با جدیت و نظارت دقیق کارشناسان این مدیریت انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت تامین سوخت جهت پیشبرد فعالیت‌های کشاورزی افزود: با توجه به نیاز مبرم بهره‌برداران، فرآیند تخصیص سوخت تراکتور‌ها و کمباین‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی و بر اساس سطح زیر کشت و عملیات زراعی انجام شده است.

مطرودی در تشریح جزییات توزیع سوخت در بهار سال ۱۴۰۵ بیان داشت: در این بازه زمانی، ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۷۰۱ لیتر سوخت برای تراکتور‌ها جهت آماده‌سازی زمین و عملیات زراعی و یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۲۳۴ لیتر سوخت برای کمباین‌ها با هدف تسریع در عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی تامین و توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی اهواز در ادامه تاکید کرد: تخصیص به‌موقع این میزان سوخت، گام موثری در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بازدهی مزارع شهرستان اهواز ایفا کرده است.

وی می گوید: مدیریت جهاد کشاورزی اهواز با تداوم نظارت‌های میدانی، روند توزیع سوخت را در ماه‌های آتی نیز با هدف حمایت حداکثری از کشاورزان منطقه دنبال خواهد کرد.