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پنجمین نمایشگاه نقاشیخط با عنوان ظهور عاشورایی شامل مجموعهای از آثار آیینی، حماسی و مذهبی در شهرکرد افتتاح شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: در این نمایشگاه، آثار حشمتالله اصلانی با بهرهگیری از هنر نقاشیخط و با محوریت مفاهیم عاشورایی و ارزشهای دینی به نمایش درآمده است. بخشی از این آثار نیز حاصل حضور و فعالیت هنرمند در بطن محافل و اجتماعهای شبانه فرهنگی و هنری است.
شهرام فرجی افزود: بازدید از نمایشگاه برای عموم رایگان است و علاقهمندان میتوانند در روزهای برگزاری از این رویداد هنری بازدید کنند.