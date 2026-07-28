مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: در این نمایشگاه، آثار حشمت‌الله اصلانی با بهره‌گیری از هنر نقاشی‌خط و با محوریت مفاهیم عاشورایی و ارزش‌های دینی به نمایش درآمده است. بخشی از این آثار نیز حاصل حضور و فعالیت هنرمند در بطن محافل و اجتماع‌های شبانه فرهنگی و هنری است.

شهرام فرجی افزود: بازدید از نمایشگاه برای عموم رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند در روز‌های برگزاری از این رویداد هنری بازدید کنند.