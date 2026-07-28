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دانش اموزان و دانش جویان فارس در کنار درس و تحصیل با مراجعه به مراکز اموزش فنی و حرفهای مهارتهای لازم را فرا میگیرند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کیایی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای فارس گفت: علاوه بر دانش آموزان و دانشجویان ۱۸گروه هدف دیگر نیز در چهار گروه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر مهارتهای لازم را فرا میگیرند .
کیایی گفت: مهارت آموزی در ۶۰مرکز آموزش فنی و حرفهای دولتی و سه هزار آموزشگاه آزاد انجام میشود .
وی بااشاره به این که سالانه در فارس حدود ۶۰هزار نفر مهارتهای های مختلف را در این مراکز فرا میگیرند افزود : ۵۰درصد افراد یا اشتعالزایی می کنند و یا جذب بازار کار میشوند .
به گفته وی تفاهم نامهای هم با شرکت شهرکهای صنعتی فارس امضا کردهایم که به کارکنان شاغل در شرکتها و صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی استان بر اساس نیاز آنها آموزشهای لازم را ارائه می کند .
ردیس سازمان آموزش فنی و حرفهای فارس گفت: به مهارت آموزان پس ازپایان آموزش به منظور ایجاد اشتغال و کار آفرینی تسهیلات نیز پرداخت میشود .