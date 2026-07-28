اورژانس هوایی جان بانوی ۷۰ ساله مبتلا به سکته قلبی را نجات داد
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از نجات بانوی ۷۰ ساله مبتلا به سکته حاد قلبی با اعزام اورژانس هوایی و انتقال وی به بیمارستان آیتالله موسوی زنجان برای ادامه درمان تخصصی خبر داد.
وی افزود:این بیمار بانوی ۷۰ سالهای بود که با تشخیص سکته حاد قلبی (MI) پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت، از طریق اورژانس هوایی به بیمارستان آموزشی آیتالله موسوی زنجان انتقال یافت تا روند درمان تخصصی وی بدون اتلاف وقت ادامه پیدا کند.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت زمان در درمان بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی گفت: انتقال سریع این بیماران به مراکز درمانی مجهز و تخصصی، نقش تعیینکنندهای در کاهش عوارض و افزایش شانس بهبودی آنان دارد.
شادینیا خاطرنشان کرد:بهرهگیری از ظرفیت اورژانس هوایی در مواردی که زمان در نجات جان بیماران اهمیت ویژهای دارد روند انتقال به مراکز تخصصی را تسریع کرده و نقش موثری در حفظ جان بیماران ایفا میکند.