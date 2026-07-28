مردم اراک با حضور پرشور در میدان شهدا، ضمن اعلام حمایت از ایران اسلامی و رهبری، بر وحدت، همبستگی و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کردند.

مردم اراک در حمایت از ایران و رهبری به میدان شهدا آمدند

مردم اراک در حمایت از ایران و رهبری به میدان شهدا آمدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور گسترده در میدان شهدا، بار دیگر صحنه‌ای از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتند و با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعار‌های حماسی، حمایت خود را از ایران و رهبری اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، با تأکید بر حفظ انسجام و وحدت ملی، ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان را ضامن عزت و اقتدار کشور دانستند.

این حضور مردمی، جلوه‌ای از همبستگی مردم اراک با ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود؛ حضوری که پیام آن روشن بود: مردم پای ایران ایستاده‌اند.