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مدیرکل شیلات خوزستان گفت: بر اساس مصوبه کمیته مدیریت صید استان صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان استان از روز چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۵ تا اطلاع بعدی آزاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف موسوی با اشاره به آزاد شدن صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان برای شناورهای صیادی استان، بیان داشت: بر اساس مصوبه کمیته مدیریت صید استان صید میگوی ببری در این صیدگاه از روز چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام شده است.
وی درخصوص ضوابط تعیینشده برای صید میگو، گفت: صدور مجوز صید میگو برای شناورهای واجد شرایط، با رعایت کامل مقررات و در عمق بالای ۸ متر انجام خواهد شد و تمامی شناورهای متقاضی موظف به رعایت الزامات فنی، بهداشتی و حفاظتی ابلاغ شده هستند.
موسوی افزود: شناورهای صیادی متقاضی صید میگو باید نسبت به نصب پانل چشمه مربعی متناسب با قدرت موتور شناور مطابق دستورالعمل مربوطه اقدام کرده و اندازه چشمه بدنه تور ۵۰ میلیمتر و ساک تور ۳۵ میلیمتر باشد.
مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: تجهیز شناورها به براین تانک و سایبان و همچنین برخورداری از گواهینامه معتبر سمپاشی و گواهی بهداشتی برای شناور و تمامی خدمه از دیگر الزامات تعیینشده برای فعالیت در این فصل صید است.
وی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات حملونقل و تخلیه آبزیان بیان کرد: تخلیه و حملونقل صید باید مطابق مقررات تحویلگیری و جابهجایی آبزیان انجام شود و خودروهای حملونقل آبزیان نیز ملزم به تجهیز به اتاقک عایقدار استاندارد هستند.
موسوی در ادامه افزود: مجوز صید برای لنجهای صیادی شهرستانهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر و هندیجان برای صید ماهی و میگو بهصورت یکسان و در دورههای ۱۰ یا ۱۱ روزه صادر خواهد شد.
مدیرکل شیلات خوزستان تاکید کرد: صدور مجوز صید ماهی در صیدگاه بحرکان ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای گشت دریایی یگان حفاظت منابع آبزی استان با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.