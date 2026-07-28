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مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کذب بودن قتل یک زن در محدوده میدان علیخانی اصفهان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در اطلاعیهای اعلام کرد: از ساعاتی پیش برخی کانالها و رسانههای معاند با انتشار اخبار و اطلاعاتی غیرواقعی مدعی شدهاند که شب گذشته زنی با هویت مشخص در محدوده میدان علیخانی اصفهان جان خود را از دست داده است؛ در حالی که بررسیهای دقیق پلیس و استعلام از مراجع ذیربط نشان میدهد هیچگونه گزارش یا پروندهای با این مشخصات در فرماندهی انتظامی استان ثبت نشده و ادعای مطرحشده کاملاً کذب و فاقد هرگونه مستندات است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس استان اصفهان با اشاره به اهداف رسانههای معاند در انتشار اخبار جعلی افزود: اینگونه فضاسازیها با هدف ایجاد التهاب روانی، خدشهدار کردن احساس امنیت شهروندان و تشویش اذهان عمومی صورت میگیرد و شهروندان باید اخبار مربوط به مسائل امنیتی و انتظامی را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: پلیس با رصد مستمر فضای مجازی، انتشاردهندگان اخبار کذب و شایعاتی که موجب اخلال در امنیت روانی جامعه میشوند را برابر قانون شناسایی و موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد. از شهروندان نیز درخواست میشود از بازنشر اخبار تأییدنشده و شایعات در فضای مجازی خودداری کنند.