با توافق مقامات ارشد استان سمنان و شهرستان شاهرود، فرآیند تأمین و الحاق اراضی جدید برای پاسخگویی به متقاضیان نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت وارد مرحله عملیاتی شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، نشست تخصصی بررسی وضعیت تأمین زمین در اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان، نقطه عطفی برای تسریع در روند خانه‌دار شدن شهروندان شاهرودی شد.

در این جلسه که با حضور امام‌جمعه شاهرود، معاون عمرانی استاندار سمنان، فرماندار ویژه شهرستان و مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان برگزار شد، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع پیش‌روی تأمین زمین نهایی گردید.

امیر عمیدی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به شناسایی پهنه‌های مستعد جدید، تصریح کرد که فرآیندهای اداری برای الحاق و تخصیص اراضی به متقاضیان نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت در مراحل پایانی قرار دارد.

وی هدف اصلی این اقدام را کاهش زمان انتظار متقاضیان و تسهیل در شروع ساخت‌وسازها عنوان کرد.

همچنین در این جلسه بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در زمین‌های الحاقی تأکید شد.

این هماهنگی بین‌دستگاهی، زمینه‌ساز جهشی قابل‌توجه در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی در این شهرستان خواهد بود.

امید است با اقدامات صورت گرفته، شاهد پاسخگویی سریع‌تر به مطالبات مسکن اقشار مختلف جامعه در شرق استان سمنان باشیم.

پیش‌بینی می‌شود با نهایی شدن این توافقات، عملیات اجرایی آماده‌سازی این اراضی در آینده‌ای نزدیک آغاز گردد.