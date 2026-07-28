به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به درخواست‌های متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی و فراهم شدن فرصت بیشتر برای مطالعه و آمادگی لازم و با توجه به تقارن زمان برگزاری آزمون استخدامی با ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، زمان برگزاری آزمون کتبی آزمون استخدامی به یکی از روز‌های پنجم یا ششم شهریور تغییر کرد.