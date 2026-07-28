



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غمخواری، هدف از ساخت این مستند را بازیابی و بازخوانی حافظه تاریخی مردم فارس در مبارزه با استعمار و استبداد برشمرد و افزود: این مستند در ساختار هیبرید و تلفیقی و با استفاده از عکس وفیلم در کنار بازسازی‌های زنده با کمک هوش مصنوعی ساخته می‌شود.

وی کمبود منابع تصویری و عکس و اسناد بصری را از پیچیدگی‌های مراحل ساخت این مستند عنوان کرد که با فناوری هوش مصنوعی بخشی از این مستند تولید و ساخته شد.

به گفته معاون سیمای صدا و سیمای فارس، این مستند در ۷ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای در حال ساخت است و تاکنون ۴ قسمت آن ساخته شده است و ۳ قسمت مربوط به خاندان محلاتی در مرحله پژوهش است.

حسینی افزود: دراین مستند تاریخی که با رویکرد جامعه شناسی تاریخی به مخاطب عرضه می‌شود پژوهش‌های اجتماعی نقش مهمی داشته که از پژوهش‌ها و منابع متقن تاریخی، و اساتیدمعتبر حوزه به عنوان مشاوربهره گیری شده است.

این مستند در ۷ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای در حال تولید است.