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مستند عالمان عامل، بررسی زندگی علمای شیرازی در ۲۰۰ سال اخیر در صداوسیمای فارس ساخته می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غمخواری، هدف از ساخت این مستند را بازیابی و بازخوانی حافظه تاریخی مردم فارس در مبارزه با استعمار و استبداد برشمرد و افزود: این مستند در ساختار هیبرید و تلفیقی و با استفاده از عکس وفیلم در کنار بازسازیهای زنده با کمک هوش مصنوعی ساخته میشود.
وی کمبود منابع تصویری و عکس و اسناد بصری را از پیچیدگیهای مراحل ساخت این مستند عنوان کرد که با فناوری هوش مصنوعی بخشی از این مستند تولید و ساخته شد.
به گفته معاون سیمای صدا و سیمای فارس، این مستند در ۷ قسمت ۳۰ دقیقهای در حال ساخت است و تاکنون ۴ قسمت آن ساخته شده است و ۳ قسمت مربوط به خاندان محلاتی در مرحله پژوهش است.
حسینی افزود: دراین مستند تاریخی که با رویکرد جامعه شناسی تاریخی به مخاطب عرضه میشود پژوهشهای اجتماعی نقش مهمی داشته که از پژوهشها و منابع متقن تاریخی، و اساتیدمعتبر حوزه به عنوان مشاوربهره گیری شده است.
این مستند در ۷ قسمت ۳۰ دقیقهای در حال تولید است.