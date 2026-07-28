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رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد از مهروموم یک باشگاه ورزشی متخلف با دستور دادستان خبر داد و گفت: برخورد با تخلفات باشگاههای ورزشی بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدی اظهار کرد: این باشگاه به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی، انتشار تبلیغات خلاف موازین شرع در فضای مجازی و تخلف از قوانین و مقررات باشگاههای ورزشی، با دستور مقام قضایی مهروموم و فعالیت آن متوقف شد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی از سوی تمامی باشگاههای ورزشی افزود: باشگاههای فاقد مجوز باید هرچه سریعتر نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام کنند، چرا که فعالیت بدون مجوز تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد ادامه داد: استفاده از مربیان فاقد کارت مربیگری معتبر، توزیع و عرضه مکملها و داروهای غیرمجاز و هرگونه تخلف از دستورالعملهای ابلاغی از جمله مواردی است که در صورت احراز، میتواند منجر به برخورد قانونی و حتی مهروموم باشگاه شود.
محمدی خاطرنشان کرد: باشگاههای دارای مجوز نیز از نظارت مستمر مستثنی نیستند و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، با آنها نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی از مدیران باشگاههای ورزشی خواست با رعایت کامل قوانین، شئونات اسلامی و ضوابط حرفهای، زمینه فعالیت سالم و قانونمند ورزشکاران را فراهم کنند.