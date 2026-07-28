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همزمان با استقبال گسترده دانشگاهیان از طرح «کارینو»، نخستین گروه از متقاضیان، جهت کسب تجربه عملی و ورود به بازار کار، به مراکز فعال فناوری نانو معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین دوره طرح «کارینو» با هدف ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت و فراهمسازی فرصت تجربه عملی برای دانشجویان، وارد مرحله اجرایی شد.
این طرح با ابتکار و اجرای انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه علم و صنعت ایران و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، تلاش میکند مسیر ورود دانشجویان به فضای واقعی فعالیتهای فناورانه و صنعتی را تسهیل کرده و زمینه تعامل مؤثر میان دانشجویان و شرکتهای فعال حوزه فناوری نانو را فراهم سازد.
در فراخوان نخست این برنامه که ویژه دانشجویان شهر تهران برگزار شد، بیش از ۵۰ دانشجو از مقاطع مختلف دانشگاهی، عمدتاً کارشناسی، برای حضور در این طرح ثبتنام کردند.
پس از بررسی درخواستها، ارزیابی متقاضیان و تطبیق توانمندیهای آنان با نیاز شرکتهای میزبان، نخستین گروه از دانشجویان برای آغاز دوره کارآموزی به شرکتها و مراکز فعال فناوری نانو معرفی شدند و فرآیند معرفی سایر متقاضیان نیز همچنان ادامه دارد.
در این مرحله، دانشجویان در شرکتها و مراکزی از جمله فناوران گنج نانو، کربن فناور امیرکبیر، نانو تکفام گیتی، اطلس پوشش محافظ، رنگ و پوشش نانوساختار ژیکان، نانوحباب فردانگر، نانو فناوران سها، پرنیان اندیش کاوان، تهویه مطبوع هاوین و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دورههای کارآموزی خود را آغاز خواهند کرد. انتظار میرود با تکمیل فرآیند هماهنگی با سایر شرکتهای همکار، تعداد دانشجویان معرفیشده در هفتههای آینده افزایش یابد.
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در این طرح، مسئولیت همرسانی شرکتهای متقاضی، معرفی ظرفیتهای صنعتی، تسهیل ارتباط میان انجمن علمی، شرکتها و دانشجویان و هماهنگیهای اجرایی را بر عهده داشته است.
همچنین با توجه به نتایج اولیه این دوره، برنامهریزی برای توسعه و اجرای کشوری طرح در دورههای آینده با همکاری شبکه شرکتهای نانویی در دستور کار قرار دارد.
به گفته زهرا لطفعلیزاده، دبیر طرح کارینو، این برنامه از یک نیاز واقعی دانشجویان برای آشنایی با فضای صنعت شکل گرفت و از همان ابتدای فراخوان با استقبال قابل توجهی از سوی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و سایر دانشگاهها مواجه شد.
وی افزود: «برای اجرای این طرح، با حدود ۵۰ شرکت فعال حوزه فناوری نانو مذاکره انجام شده است که در شرایط فعلی نزدیک به نیمی از آنها آمادگی پذیرش کارآموز و حتی بررسی فرصتهای اشتغال را اعلام کردهاند.»
وی با اشاره به فرآیند اجرایی این برنامه اظهار کرد: «یکی از مهمترین بخشهای اجرای طرح، غربالگری متقاضیان، بررسی توانمندیها و همرسانی مناسب میان دانشجویان و شرکتها بوده است؛ فرآیندی که زمان و دقت زیادی میطلبد.
تجربه نخستین دوره نشان داد که با توسعه زیرساختها و افزایش همکاری شرکتها، میتوان این فرآیند را در دورههای آینده به شکلی نظاممندتر، سریعتر و حرفهایتر اجرا کرد.»
طرح کارینو حوزههایی از جمله پزشکی و داروسازی، شیمی و کاتالیست، انرژی، محیطزیست و تصفیه آب، پوششهای پیشرفته و نانوکامپوزیت را پوشش میدهد و تلاش دارد با ایجاد ارتباط مستقیم میان دانشجویان و شرکتهای فناور، علاوه بر ارتقای مهارتهای تخصصی، مسیر ورود نیروهای جوان و توانمند به بازار کار فناوری نانو را هموار سازد.